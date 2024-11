Schneefall und Glätte in Hessen erwartet

Das Wetter in Hessen bleibt ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Tag meist stark bewölkt. Nur im Südwesten lockert es vereinzelt auf. Gebietsweise gibt es Regen-, Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. In tiefen Lagen ist mit Glätte durch Schneematsch oder geringem Neuschnee, im Bergland mit Schneeglätte zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad, im Bergland bei minus 2 bis plus 4 Grad. Dabei kommt es zu mäßigem bis frischem Wind, vereinzelt auch zu stürmischen Böen.

In der Nacht zum Donnerstag halten sich die Schauer. Schnee und Glättegefahr nehmen bis in tiefe Lagen zu. Im Bergland gibt es Neuschnee. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad, im Bergland auf minus 5 Grad. Am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt. Vor allem im Norden und Nordosten ist mit einzelnen Schneeregen- oder Schneeschauern zu rechnen. Vor allem im Bergland besteht Glättegefahr bei Temperaturen von minus 2 bis plus 2 Grad. Ansonsten werden maximal 1 bis 4 Grad erreicht. Es weht ein mäßiger Südwestwind, in Hochlagen sind auch starke Böen möglich.