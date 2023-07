Siesta in Germania

Eine über mehrere Stunden dauernde Mittagspause gibt es in Südeuropa schon lange. Jetzt wird gefordert, die Siesta auch in Deutschland einzuführen.

Man kann sich von Italien ja schon einiges abschauen. Klar: Das Dolce-Vita-Gefühl, Lebensart in engen Gassen, über denen die Wäsche in der Mittelmeer-Sonne trocknet, ein Gelato in der Hand, das genau so süß schmeckt wie das Nichtstun.

Nichts getan wird in Italien, Spanien oder Griechenland vor allem in der Mittagshitze, dann wird nämlich Siesta gemacht. Eine ausgedehnte Mittagspause, die mehrere Stunden dauert. Die Dörfer und Städte schlummern in der Schwüle, die Geschäfte sind geschlossen, im öffentlichen Leben wird die Pause-Taste gedrückt. Raus geht nur, wer unbedingt muss – oder Tourist ist.

Lauterbach: "Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag"

Angesichts der auch in Deutschland immens hohen Temperaturen gibt es nun den Vorschlag, auch hierzulande eine Siesta einzuführen. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten, dann eine lange Pause machen und später weiterarbeiten – das schlägt der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes vor. Denn schließlich seien die Menschen bei starker Hitze nicht so leistungsfähig.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kann der Idee einiges abgewinnen. "Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag", schreibt Lauterbach auf Twitter. Er sieht allerdings nicht die Politik gefordert. "Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln." Medizinisch sei eine Siesta sicher für viele Berufe sinnvoll.

Vor allem dann, wenn das Thermometer immer neue Rekorde erreicht. Wie derzeit in Südeuropa. Auf Sardinen wurden am Dienstag 45 Grad erreicht – da hilft auch kein Gelato. Und süß ist das Leben dann auch nicht mehr.

Lesen Sie dazu auch