Unwetter im Norden, in Bayern sonnig: Wie wird das Wetter an Silvester?

Wer in Bayern das neue Jahr draußen mit Raketen und Böllern feiern möchte, kann aufatmen. Das Wetter wird an Silvester voraussichtlich ruhig. Besonders im Süden wird es sonnig, im Norden des Freistaats hingegen bleibt es eher bedeckt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Süden Bayerns wird es an Silvester sonnig und kalt

Dort, wo es am zweiten Weihnachtfeiertag sonnig war, werde es vermutlich auch in den nächsten Tagen sonnig bleiben, sagt der Meteorologe Jens Kühne vom DWD. Wo es neblig war, dürfte es wohl weiterhin so bleiben.

Im Norden Bayerns wird es an Silvester mild. Hier soll es am Jahreswechsel keine Minusgrade geben. Im Süden wird es jedoch frostig. Die Meteorologen erwarten kaltes Wetter mit Temperaturen zwischen minus zwei und minus acht Grad in den Nächten.

Wetter am 31.12.2024: Kein Neuschnee bis Silvester

Schlechte Nachricht für alle, die Silvester auf der Piste feiern möchten: Neuschnee wird es bis dahin eher nicht geben. „Das ist praktisch ausgeschlossen“, sagt Kühne. Immerhin: An den Alpen ist der Schnee bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag geblieben. In den übrigen tieferen Lagen ist der wenige Schnee von Weihnachten bereits wieder weggetaut.

Unwetter in Norddeutschland an Silvester erwartet

Bayern hat mit seiner Wettervorhersage im Vergleich zum Rest des Landes Glück. Im Norden Deutschlands wird es an Silvester besonders unangenehm, so das Portal wetter.de. An der Küste werden Stürme erwartet, die womöglich jedes Feuerwerk unmöglich machen könnten. Aufgrund des Windes wären Raketen zu gefährlich und könnten generell verboten werden.

Wetter an Neujahr: Kommt der Wintereinbruch?

Das schlechte Wetter im Norden könnte einen echten Wintereinbruch mit sich bringen. Genau lässt sich das derzeit noch nicht vorhersagen, aber RTL-Meteorologe Carlo Pfaff vermutet, dass sich mit der Kaltluft aus Skandinavien der Winter ausbreiten könnte. „In den Mittelgebirgen und in den Alpen sowieso, da käme dann neuer Schnee dazu. In niedrigeren Regionen könnte es auch wechselhafter werden mit Regen und Glatteis“, so der Experte. (mit dpa)