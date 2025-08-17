Sommerlicher Wochenbeginn in Hessen

Die neue Woche bringt erneut viel Sonne und sommerliche Temperaturen nach Hessen. Am Sonntag soll es im Süden bei bis zu 25 Grad bereits heiter und sonnig werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Norden könne es zunächst noch stark bewölkt sein, vereinzelt werde Sprühregen erwartet. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 21 Grad.

Am Montag soll es in ganz Hessen niederschlagsfrei bleiben. Bei Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad wird heiteres bis sonniges Wetter erwartet. Auch am Dienstag bleibt es sonnig, die Temperaturen steigen nochmals und knacken voraussichtlich die 30-Grad-Marke. Es werden Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad erwartet.