Sommerliches Wetter ab Montag - Regen in Sicht

Zum Wochenstart können sich die Menschen im Ländle vielerorts auf sonniges Wetter freuen - doch Regen ist schon wieder in Sicht. Am Montag sollen die Temperaturen auf Höchstwerte bis zu 27 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Alb und in Oberschwaben wird es dabei noch zeitweise wolkig, im Rest des Ländles können sich die Menschen aber auf viel Sonne freuen.

Der Dienstag zeigt sich mit ähnlich viel Sonne, vereinzelt bilden sich am Himmel Quellwolken. Lediglich am Schwarzwald soll es bewölkt sein, die Chance auf Regen ist der Vorhersage zufolge aber gering. In hohen Lagen sind am Rhein bis zu 33 Grad möglich.

Am Mittwoch steht dann wieder nasseres Wetter bevor: Nach einem stark bewölkten Start ziehen Schauer und Gewitter Richtung Osten. Der DWD erwartet dabei auch mal stürmische Böen. In der Nacht soll das Wetter voraussichtlich wieder auflockern.