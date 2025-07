Sommerpause - Kühlere Tage und Nächte im Südwesten

Vorbei mit der Sommerlaune in Baden-Württemberg - vorerst. Statt Sonnenschein und Hitze kommen in den nächsten Tagen viele Wolken, Regen und Gewitter. Auch deutlich kühlere Temperaturen bringt der Wochenwechsel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit sich. In der Nacht zum Montag sind demnach vor allem im Schwarzwald einzelne Blitze und Sturmböen möglich.

Immer mehr Regen im Südwesten

Zum Montag hin verdichten sich die Wolken noch einmal, der Regen wird in der Nacht schauerartig stärker. Auch zu ersten einzelnen Gewittern kann es den Angaben nach kommen. Am Montag selbst rechnet der DWD dann mit «zahlreichen Schauern», unter die sich wohl auch weiterhin kurze Gewitter mischen. Dabei kühlt es auch weiter deutlich ab: Nur noch 18 bis 22 Grad sollen die Temperaturen erreichen.

Am Dienstag werden dann gar nur maximal 16 Grad im Hohenlohischen und im Allgäu, 21 Grad am Rhein und 13 Grad im Bergland erwartet. Das sei der kühlste Tag der Woche, so der DWD. Die Schauer werden dafür seltener, überwiegend bleibt es aber stark bewölkt - und damit grau.

Temperaturen erreichten Jahreshöchstwert

Der Mittwoch war der bisher heißeste Tag in diesem Jahr im Südwesten: Nach Angaben des DWD wurden in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 38,7 Grad Celsius gemessen. Allerdings war das noch entfernt vom höchsten offiziellen Wert, der je in Baden-Württemberg gemessen wurde. Der liegt bei 40,2 Grad und stammt aus dem Jahr 2003.