Wetter

Sonne sagt sich in Hessen an

In Teilen des Landes kann der Mittwoch mit Nebel starten, doch der ist nicht von Dauer. Im Verlauf des Tages kann durchaus mal die Sonnenbrille rausgeholt werden.
Von dpa
    Heiter wird der Mittwoch in Hessen. (Symbolbild) Foto: Markus Scholz/dpa

    In Hessen sagt sich ein sonniger Tag an. Mancherorts dürfte der Mittwoch zwar noch neblig starten, teils sogar mit Sichtweiten unter 150 Metern, doch der Nebel löst sich nach und nach auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Wochenmitte werde dann in vielen Gegenden heiter und bleibe niederschlagsfrei.

    Die Temperaturen erreichen den Meteorologen zufolge bei dem ruhigen Hochdruckwetter bis zu 17 Grad, in höheren Lagen sind 11 Grad drin.

