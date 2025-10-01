Sonne sagt sich in Hessen an

In Hessen sagt sich ein sonniger Tag an. Mancherorts dürfte der Mittwoch zwar noch neblig starten, teils sogar mit Sichtweiten unter 150 Metern, doch der Nebel löst sich nach und nach auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Wochenmitte werde dann in vielen Gegenden heiter und bleibe niederschlagsfrei.

Die Temperaturen erreichen den Meteorologen zufolge bei dem ruhigen Hochdruckwetter bis zu 17 Grad, in höheren Lagen sind 11 Grad drin.