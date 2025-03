Sonne und bis zu 18 Grad in Hessen

Frühlingshafte Temperaturen und jede Menge Sonne bringt das Wetter in den kommenden Tagen nach Hessen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad bleibe es heute mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Neben Sonnenschein machen sich demnach teils auch dichtere Schleierwolken breit, aber Regen ist weit und breit nicht in Sicht.

In den Tagen bis zum Wochenende wird es sogar noch wärmer: 14 bis 17 Grad erwarten die Meteorologen vom DWD am Mittwoch und am Donnerstag, während es am Freitag maximal 15 bis 18 werden sollen. Dazu gibt es an allen drei Tagen viel Sonnenschein und es bleibt niederschlagsfrei.