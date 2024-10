Sonne und Nebel in Baden-Württemberg erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg heiteres Wetter. Auch mit Nebel sei vor allem zum Ende der Woche zu rechnen, teilte die Behörde mit. In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag soll dieser stellenweise die Sichtweite auf weniger als 150 Meter einschränken.

In der näheren Umgebung von Donau, Rhein und Tauber soll der Hochnebel länger anhalten. Anderorts wird es laut den Meteorologen ab dem Mittag heiter bis sonnig. Der Regen bleibt demnach aus. Bei zähem Hochnebel sollen die Temperaturen maximal 14, ansonsten bis zu 20 Grad erreichen. Auch in der Nacht zum Montag bildet sich der Vorhersage zufolge Nebel und Hochnebel.

Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, schaut in der neuen Woche erneut die Sonne hervor. Der DWD erwartet am Montag zunächst heiteres Wetter und milde Temperaturen - bis zu 22 Grad sollen möglich sein. In der Nacht sollen laut der Wetterbehörde dann wieder Wolken aufziehen, örtlich kann es zu etwas Regen kommen. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds seien starke bis stürmische Böen nicht auszuschließen.

Auch Dienstag sonnig und trocken

Der Dienstag bleibt den Experten zufolge größtenteils sonnig und trocken. Nur im Bergland und in Oberschwaben könne es zeitweise regnen. In der Nacht soll sich dann aber doch wieder Nebel bilden und ausbreiten.