Sonne und Regen wechseln sich am Wochenende in Hessen ab

Das Wetter in Hessen wird in den nächsten Tagen sommerlich warm, es kann aber immer wieder regnen. Am Donnerstag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWS) viel Sonne, im Norden kann es im Laufe des Tages allerdings wolkig werden. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad, in höheren Lagen um die 19 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es, laut DWD, regnen und auch vereinzelt Dunst oder Nebel geben.

Den Freitag über wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperaturen bleiben gleich. In der Nacht kühlt es jedoch deutlich ab auf 10 bis 14 Grad.

Auch am Wochenende gibt es viel Sonne, hin und wieder ziehen die Wolken allerdings zu. Die Temperaturen liegen, laut DWD, dabei zwischen 21 und 28 Grad. Besonders am Sonntag gibt es immer wieder Schauer und auch Gewitter. Im Süden Hessens bleibt es häufiger trocken und sonnig.