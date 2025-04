Sonne, Wolken und milde Temperaturen in Hessen

Die Menschen in Hessen erwartet am Sonntag und zum Wochenstart ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich am Sonntag nach einem regnerischen Start im Laufe des Tages wieder vermehrt die Sonne - bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad.

Zum Beginn der Woche am Montag behält die Sonne nach Angaben der Meteorologen auch die Überhand: Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad bleibt es meist trocken. In der Nacht auf Dienstag ziehen allerdings schon wieder Wolken auf, sodass dieser auch bewölkt startet.

Im Laufe des Tages wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, ab dem Mittag kann es regnen oder sogar gewittern. Die Temperaturen dazu bleiben frühlingshaft warm mit 19 bis 22 Grad. Auch der Mittwoch bleibt nach den Voraussagen der Meteorologen regnerisch bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.