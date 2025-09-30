Sonne zeigt sich zur Wochenmitte vermehrt in Hessen

Nach Regen und Gewitter wird es zur Wochenmitte wieder freundlicher in Hessen. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst noch starke Bewölkung, am Morgen auch Dunst und Nebelfelder. Örtlich werden Schauer erwartet. Im Bergland Mittel- und Südhessens könnte es Gewittern, auch Starkregen ist möglich. Ab dem Nachmittag soll es dann immer weiter auflockern und zunehmend niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

Nachdem sich am Mittwoch die Nebelfelder aufgelöst haben, soll sich die Sonne zeigen. Es wird heiteres bis wolkiges Wetter erwartet. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Am Donnerstag wird es ebenfalls heiter bis sonnig und trocken. Mit zwölf bis 16 Grad wird es etwas kühler.