Wetter: Sonne zeigt sich zur Wochenmitte vermehrt in Hessen

Wetter

Sonne zeigt sich zur Wochenmitte vermehrt in Hessen

Nach trüben Tagen soll die Sonne in Hessen zur Wochenmitte wieder öfter scheinen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.
Von dpa
    |
    |
    |
    Nachdem sich am Morgen die Nebelfelder auflösen, zeigt sich auch die Sonne vermehrt in Hessen. (Symbolbild)
    Nachdem sich am Morgen die Nebelfelder auflösen, zeigt sich auch die Sonne vermehrt in Hessen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Nach Regen und Gewitter wird es zur Wochenmitte wieder freundlicher in Hessen. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst noch starke Bewölkung, am Morgen auch Dunst und Nebelfelder. Örtlich werden Schauer erwartet. Im Bergland Mittel- und Südhessens könnte es Gewittern, auch Starkregen ist möglich. Ab dem Nachmittag soll es dann immer weiter auflockern und zunehmend niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

    Nachdem sich am Mittwoch die Nebelfelder aufgelöst haben, soll sich die Sonne zeigen. Es wird heiteres bis wolkiges Wetter erwartet. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Am Donnerstag wird es ebenfalls heiter bis sonnig und trocken. Mit zwölf bis 16 Grad wird es etwas kühler.

