Sonnige Weihnachten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist mit viel Sonne am ersten Weihnachtsfeiertag zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen einem Grad in den Bergen und knapp sieben Grad bei Mannheim, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An Donau und Hochrhein wird es nebelig. In Nordbaden können den Angaben zufolge ein paar Regentropfen fallen.

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag könne es in höheren Lagen stellenweise glatt werden, hieß es weiter. Am Tag werde es heiter, bei Maximaltemperaturen zwischen null und acht Grad. Nur im Nordosten werden mehr Wolken am Himmel sein, aber auch dort bleibe es trocken. In den höchsten Schwarzwaldlagen kann es laut DWD zu stürmischen Böen kommen.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag sei nicht mit Schnee zu rechnen. In Höhen über 600 Meter liegen bereits ein bis zwei Zentimeter Schnee, in Lagen über 800 Metern seien es zum Teil bis zu fünf Zentimeter, sagte ein Meteorologe des DWD. Der Schnee bleibe wegen der niedrigen Temperaturen liegen. Mit Neuschnee sei aber bis zum Jahreswechsel nicht zu rechnen, so der Wetterexperte.