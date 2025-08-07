Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Sonniges Sommerwetter am Wochenende in Hessen

Wetter

Sonniges Sommerwetter am Wochenende in Hessen

Zum Wochenende kommen Sonne und sommerliche Temperaturen zurück. Wie warm wird es?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In den nächsten Tagen gibt es «Sonne satt» nicht nur zum Sonnenuntergang, sondern auch am Tag. (Archivbild)
    In den nächsten Tagen gibt es «Sonne satt» nicht nur zum Sonnenuntergang, sondern auch am Tag. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Menschen in Hessen können sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zunehmend wärmer. Bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad scheint demnach heute meist die Sonne. Auch am Freitag wird es den Meteorologen zufolge sonnig bei steigenden Temperaturen von Nord nach Süd auf 26 bis 32 Grad.

    Der Samstag startet laut DWD zunächst bewölkt, bevor es auflockert bei Höchsttemperaturen bis 33 Grad. Am Sonntag soll die Sonne meist den ganzen Tag bei ähnlichen Temperaturen scheinen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden