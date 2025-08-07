Sonniges Sommerwetter am Wochenende in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zunehmend wärmer. Bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad scheint demnach heute meist die Sonne. Auch am Freitag wird es den Meteorologen zufolge sonnig bei steigenden Temperaturen von Nord nach Süd auf 26 bis 32 Grad.

Der Samstag startet laut DWD zunächst bewölkt, bevor es auflockert bei Höchsttemperaturen bis 33 Grad. Am Sonntag soll die Sonne meist den ganzen Tag bei ähnlichen Temperaturen scheinen.