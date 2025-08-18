Icon Menü
Wetter: Sonniges Sommerwetter in Hessen erwartet

Wetter

Sonniges Sommerwetter in Hessen erwartet

Die neue Woche startet sonnig, in den nächsten Tagen könnten jedoch auch wieder einige Wolken am Himmel sein. Wird erneut die 30-Grad-Marke geknackt?
Von dpa
    Die Sonne soll sich auch in der kommenden Woche häufig über Hessen zeigen. (Symbolbild)
    Die Sonne soll sich auch in der kommenden Woche häufig über Hessen zeigen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die neue Woche startet in Hessen mit Sonne, wenigen Wolken und niederschlagsfrei. Am Montag werde heiteres bis sonniges Wetter erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad.

    Auch am Dienstag bleibt es heiter bis sonnig. Mit 27 bis 31 Grad wird es noch mal etwas wärmer, in höheren Lagen liegt die Höchsttemperatur bei 25 Grad. Am Mittwoch könnte es etwas wolkiger werden. Im Tagesverlauf könnte es laut DWD im äußersten Süden zu vereinzelten Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad.

