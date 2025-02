Sonniges und kaltes Wetter mit frostigen Nächten

Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf winterlich kaltes und vielerorts sonniges Wetter einstellen. Im Tagesverlauf wird es nach Nebel- und Hochnebelauflösung heiter bis sonnig, nur stellenweise bleibt es neblig-trüb. Dabei steigen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Die Nacht zum Sonntag fällt klar aus, vereinzelt gibt es Nebel, die Tiefstwerte liegen bei minus 3 bis minus 5 Grad, im Bergland sind bis zu minus 7 Grad möglich. Stellenweise kann sich Glätte durch Reif und überfrierenden Nebel bilden. Der Sonntag bringt teils ganztägig Hochnebel, besonders in Hochlagen wird es aber sonnig bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Ähnlich geht es in der Nacht zum Montag weiter, erneut ist bei Temperaturen zwischen minus 4 und minus 7 Grad stellenweise Vorsicht auf den Straßen wegen überfrierenden Nebels geboten. Tagsüber startet die Woche am Montag nach Hochnebelauflösung vielerorts heiter bis sonnig und niederschlagsfrei.