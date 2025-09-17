Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Spätsommer in Hessen - Bis zu 29 Grad am Freitag erwartet

Wetter

Spätsommer in Hessen - Bis zu 29 Grad am Freitag erwartet

Erst Wolken und Regen, dann Sonne und fast 30 Grad: Hessen kann sich auf einen spätsommerlichen Temperaturanstieg freuen. Wann das Wetter umschlägt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zum Wochenende könnte es noch einmal warm werden in Hessen. (Archivbild)
    Zum Wochenende könnte es noch einmal warm werden in Hessen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Nach wechselhaftem Herbstwetter zeigt sich die Sonne in der zweiten Wochenhälfte noch einmal in Hessen. Am Mittwoch bleibt es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, am Nachmittag kann es vor allem im Norden regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

    Am Donnerstag lockert es nach einem erneut wolkigen und örtlich regnerischen Start von Süden her zunehmend auf. Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf 21 bis 25 Grad.

    Am Freitag wird es nach Nebelauflösung sonnig. Dabei soll es niederschlagsfrei bleiben. Mit 26 bis 29 Grad soll es noch einmal spätsommerlich warm werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden