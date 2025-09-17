Spätsommer in Hessen - Bis zu 29 Grad am Freitag erwartet

Nach wechselhaftem Herbstwetter zeigt sich die Sonne in der zweiten Wochenhälfte noch einmal in Hessen. Am Mittwoch bleibt es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, am Nachmittag kann es vor allem im Norden regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

Am Donnerstag lockert es nach einem erneut wolkigen und örtlich regnerischen Start von Süden her zunehmend auf. Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf 21 bis 25 Grad.

Am Freitag wird es nach Nebelauflösung sonnig. Dabei soll es niederschlagsfrei bleiben. Mit 26 bis 29 Grad soll es noch einmal spätsommerlich warm werden.