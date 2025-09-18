Spätsommerliche Tage in Hessen

Der Sommer kommt noch einmal nach Hessen: In den nächsten drei Tagen liegen die Temperaturen bei viel Sonne tagsüber bei über 25 Grad. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstagvormittag kann es im Norden noch bewölkt sein, aber es wird im Tagesverlauf zunehmend heiter und sonnig. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in Hochlagen hat es um die 19 Grad. Dazu weht laut DWD ein mäßiger Wind. Auch wenn es am Freitagmorgen teils noch nebelig ist, bringt der Tag viel Sonne. Bis zu 29 Grad warm wird tagsüber, auch in höheren Lagen liegen die Temperaturen bei 20 Grad.

Auch wenn es nachts auf neun bis 14 Grad abkühlt, wird der erste Tag des Wochenendes laut DWD ebenso sonnig und warm wie der Freitag. Die Temperaturen können teils sogar auf über 30 Grad steigen. Der Spätsommer zieht sich dann am Sonntag zurück: Es gibt Regen und teils Gewitter bei 21 bis 25 Grad.