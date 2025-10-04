Icon Menü
Wetter: Starkregen und Hagel: Zahlreiche Schäden in Südhessen

Wetter

Starkregen und Hagel: Zahlreiche Schäden in Südhessen

Starkregen, Hagel und entwurzelte Bäume: In Südhessen mussten Feuerwehr und Polizei am langen Wochenende mehrfach ausrücken. Welche Orte besonders betroffen waren.
Von dpa
    Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Wochenende in Hessen. (Archivbild)
    Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Wochenende in Hessen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

    Ein Unwetter mit Starkregen, Windböen und Hagel hat in Teilen Südhessens für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Zwischen 18.00 und 20.00 Uhr seien mehrere Bäume entwurzelt, Straßen blockiert und Bauzäune umgeworfen worden, wie die Polizei mitteilte.

    In Mörfelden, Fischbachtal-Meßbach, Michelstadt, Oberzent-Rothenberg, Reichelsheim und Mühltal (Burg Frankenstein) stürzten Bäume auf Straßen. In Lampertheim-Hofheim wehte der Wind Dachziegel von einem Haus, in Heppenheim wurde ein geparktes Auto von einem herabstürzenden Ast beschädigt. Auch aus Stockstadt am Rhein und Bad König wurden umgestürzte Bauzäune gemeldet.

    Auf der B47 zwischen Rehbach und der Spreng sorgte ein Hagelschauer um 18.35 Uhr kurzzeitig für glatte Fahrbahnen – zu Unfällen kam es laut Polizei aber nicht.

