«Störungsfreies Sommerwetter» im Land

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich heute auf ein «störungsfreies Sommerwetter» freuen. Temperaturen bis zu 32 Grad am Rhein sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte. Am Sonntag werde es dann voraussichtlich einen Höhepunkt mit Temperaturen bis zu 37 Grad am Rhein, Neckar und im Kraichgau geben.

Bei den hohen Temperaturen solle man auf ausreichende Getränke und Sonnenschutz achten, so der DWD. Auch Sonnenhüte seien empfehlenswert.

Am Sonntag scheint voraussichtlich 14 Stunden lang die Sonne - ohne Wolken. Auch nur kurze Zeit in der Sonne könne zu einem Sonnenbrand führen, warnte ein DWD-Meteorologe. In der darauffolgenden Nacht muss man den Angaben zufolge zudem von tropischen 22 Grad rund um Freiburg und kühlen 15 Grad an der Donau ausgehen.

