Sturmtief bringt Regen und starke Böen nach Hessen

Diese Woche wird es ungemütlich in Hessen: Ein Tief über der Nordsee sorgt für Sturm, Regen und Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind Starkregen und stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich mit einzelnen Schauern, im Süden anfangs noch etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland um 11 Grad.

Am Donnerstag Sturmböen bis 100 km/h

In der Nacht zum Donnerstag zieht von Südwesten Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Nach Mitternacht frischt der Wind spürbar auf. Vor allem im Bergland kann es zu stürmischen Böen kommen, in Gipfellagen sind Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet regnerisch, teils mit Starkregen oder Gewittern. Der Wind dreht auf Südwest und erreicht zeitweise Sturmböen, in höheren Lagen auch schwere Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad, im Bergland auf etwa 10 Grad. In der Nacht zum Freitag lassen Wind und Niederschläge nach, die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 6 Grad, im Bergland um 4 Grad.

Zum Wochenende wird es kühler

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, örtlich fallen Schauer - vor allem im Norden. Im Tagesverlauf zeigt sich auch länger die Sonne. Es wird kühler bei 8 bis 13 Grad, im höheren Bergland um 6 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Südwest, mit starken bis stürmischen Böen, abends abgeschwächt.

Am Samstag überwiegen die Wolken, zeitweise fällt Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 12 Grad, im höheren Bergland etwa 5 Grad. Der Wind bleibt mäßig bis frisch und kann vor allem im Bergland noch starke Böen bringen.