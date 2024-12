Südwesten feiert bei Nebel und Sturm ins neue Jahr

Glätte, Nebel und Sturm in den Höhenlagen wird die Menschen im Südwesten durch die Silvesternacht begleiten. Am ersten Tag des neuen Jahres soll dann verbreitet kräftiger Wind die Nebelfelder vertreiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte. Sowohl am Silvesterabend als auch am Neujahrstag bleibe es trocken.

Beim Zünden von Feuerwerk in der Silvesternacht sollte man in Hochlagen besondere Vorsicht walten lassen: Auf den Schwarzwaldgipfeln rechnete der DWD mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h, auf dem Feldberg seien schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Auf dem Weg zu oder von einer Silvesterparty sollte man sich zudem vor Glätte durch Reif in Acht nehmen. Wer draußen feiern will, holt am besten die lange Unterhose raus: Die Temperaturen liegen demnach bei plus ein bis minus sieben Grad.

Frischer Wind und Sonne am Neujahrstag

Gebietsweise dürfte die Aussicht auf das Feuerwerk durch Nebel getrübt sein, teilweise sei mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen. Vor allem in Ballungsgebieten sorge außerdem der vom Feuerwerk freigesetzte Feinstaub für eine verschlechterte Sicht, erklärte ein Sprecher des DWD.

Der Neujahrstag bringe dann zunehmend Wind in die niederen Lagen, der Nebel und Feinstaub auflösen und den Weg für einige Sonnenstrahlen frei machen soll. In den Hochlagen nimmt der Wind laut DWD nochmals zu, in exponierten Lagen des Schwarzwaldes sei zum Teil mit orkanartigen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag sollen von Norden Wolken und teils kräftiger Regen aufziehen, die sich tagsüber weiter nach Süden ausbreiten. Ab den mittleren Lagen sei auch Schnee möglich. Der Freitag soll dann zwar bewölkt, aber meist trocken werden.