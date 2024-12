Trüber Wochenstart in Hessen

Für die Menschen in Hessen beginnt die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. Am Morgen gebe es noch vereinzelt Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Über den Tag bleibe es daraufhin überwiegend bewölkt. Vor allem am Nachmittag und Abend sei gebietsweise Regen zu erwarten. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, in Höhenlagen um 5 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD erneut bewölkt und teils regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad. In der Nacht gebe es örtlich Schnee und Glätte. Am Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge trüb - mit Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad.