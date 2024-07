Umgekippte Bäume und überschwemmte Straßen in Ostsachsen

Umgekippte Bäume, vollgelaufene Keller und Straßen: Ein Unwetter hat am Abend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Ostsachsen geführt. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz rückten die Einsatzkräfte zwischen 17.00 und 22.00 Uhr zu etwa 85 unwetterbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte. Besonders betroffen waren Zittau, Bautzen, Weißenberg, Göda und Löbau. Bei Bautzen kollidierte ein Zug am Abend mit zwei umgestürzten Bäume. Er entgleiste nicht. Die Bäume mussten von den Schienen geräumt werden.

