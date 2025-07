Unbeständiges Wetter in Hessen erwartet

Nach dem regnerischen Wochenbeginn in Hessen lassen Schauer und Regen langsam nach. Am Mittwoch wird vor allem im Norden anfangs noch vereinzelt Regen oder Sprühregen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Tagesverlauf wird es dann wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte sind noch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad.

Am Donnerstag soll es dann auflockern, es wird weitgehend heiteres Wetter erwartet. Im Norden könnten noch einige Wolken zu sehen sein. Mit Regen wird jedoch nicht gerechnet, es soll trocken bleiben. Mit 22 bis 27 Grad wird es noch mal etwas wärmer.

Auch am Freitag soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben, vereinzelt könnte es zu kurzen Schauern kommen. Es sei zudem wieder mit mehr Wolken zu rechnen, über Mittag könnte es auch stark bewölkt werden. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad.