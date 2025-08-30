Unbeständiges Wetter in Hessen – Regen und Gewitter möglich

Regen, Wolken, Gewitter: Hessen steht ein unbeständiges Wochenende bevor. Im Laufe des Samstags werde es wechselnd stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt könne es zu kurzen Schauern kommen, am Nachmittag seien auch kurze Gewitter möglich. Zum Abend hin sollen die Schauer dann nachlassen, auch die Wolken könnten sich auflösen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Unbeständiger Sonntag mit Schauern

Am Sonntag bleibt das Wetter den Meteorologen zufolge ebenfalls unbeständig. Erneut ist mit wechselnd starker Bewölkung zu rechnen. Besonders im Nordwesten könnte es zu Regen und kurzen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad.

Die neue Woche startet dann am Montagmorgen noch stark bewölkt und mit Regenschauern. Im Laufe des Tages sollen diese nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad.