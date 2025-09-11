Unbeständiges Wetter zum Wochenende in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen können sich auch zum Wochenende auf unbeständiges Wetter gefasst machen. Am Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, bis zum Nachmittag ziehen Regenschauer von West nach Ost. Anschließend soll es nur noch vereinzelt zu Niederschlägen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es weiterhin zeitweise zu Schauern kommen. Bei 9 bis 12 Grad sind auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Freitag wechseln sich vor allem Sonne und Wolken ab, allerdings kann es auch dabei immer wieder zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad.

Das Wochenende startet wieder regnerischer. Am Samstag wird erneut wechselnd starke Bewölkung erwartet. Bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad komme es immer wieder zu schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern, so die Meteorologen.