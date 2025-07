Ungemütliche Wetteraussichten mit Gewitter und Regen

Der Tag beginnt heute in Deutschland größtenteils mit Wolken - später wird es nass. Am Morgen gibt es im Nordwesten und an den Alpen bereits einzelne Gewitter mit starken Windböen, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter über die mittleren Landesteile bis in den Osten und nach Nordbayern aus. Mittags und nachmittags kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Im Bereich der Norddeutschen Tiefebene bis zum Nordrand der Mittelgebirge sind laut DWD auch einzelne, kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen. Eine Warnlage bestand am Morgen jedoch nicht. Abends verlagere sich die Gewitterfront in den Südosten. Die Temperaturen liegen im Laufe des Tages zwischen 18 und 24 Grad.