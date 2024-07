Unwettergefahr in Hessen: Schauer und Gewitter erwartet

Regen, Blitze, kräftiger Wind - und dann bis zu 28 Grad: In Hessen sorgt das Wetter den Rest der Woche für Abwechslung. Ungemütlich wird es am Dienstag mit Schauern und vor allem ab dem Mittag mit teils kräftigen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu können demnach starke bis stürmische Böen und selten Sturmböen kommen. Örtlich bestehe Unwettergefahr, insbesondere am späten Nachmittag. Die Temperaturen erreichen höchstens 24 bis 27 Grad.

Örtlich halten sich kurze Schauer oder etwas Regen zunächst auch am Mittwoch noch, so die Vorhersage. Von Westen her werde es im Verlauf des Tages aber zunehmend heiter bei maximal 22 bis 26 Grad.

Noch wärmer soll es mit bis zu 24 bis 28 Grad am Donnerstag und Freitag werden. Dazu bleibt es laut DWD am Donnerstag meist heiter und trocken. Am Freitag seien zeitweise aber wieder Schauer möglich.