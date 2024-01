Unwetterwarnung für Baden-Württemberg: Hier kann es gefährlich werden

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch und Donnerstag in Baden-Würtemberg vor starkem Unwetter. Alle Informationen gibt es hier.

Das Wetter scheint heute, am Mittwoch, den 17. Januar, verrückt zu spielen. War es gestern noch eiskalt, bringt nun tagsüber eine Warmfront, die das Tief "Gertrud" von Nordfrankreich über Baden-Württemberg schiebt, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) milde Temperaturen und teilweise Regen im Süden des Bundeslandes. Doch der vermeintliche Wetterumschwung ist nur von kurzer Dauer: Stattdessen kommt ein wahrer Unwetter-Mix auf das Bundesland zu. Der DWD spricht deshalb einige Unwetterwarnungen aus.

Unwetterwarnung für Baden-Württemberg: Das steht bevor

In der Warn-Karte der Unwetterzentrale ist Baden-Württemberg komplett in einem knalligen Rot eingefärbt - die zweithöchste Warnstufe heißt "Warnung vor starkem Unwetter". Denn in der Nacht zum Donnerstag folgt laut DWD auf die Warmfront des Tiefs die zugehörige Kaltfront.

Der Warnlagebericht des DWD (Stand: 17.1.24, 10:30 Uhr) warnt die Menschen in Baden-Württemberg generell vor:

Glatteis: Friert der gefallene Regen am Boden, kann verbreitet Glatteis entstehen. Dieses hält in den nördlichen Landesteilen zum Teil bis Donnerstag früh an!

Friert der gefallene Regen am Boden, kann verbreitet Glatteis entstehen. Dieses hält in den nördlichen Landesteilen zum Teil bis Donnerstag früh an! Schnee: Ab Donnerstagfrüh vom Odenwald bis zur Tauber geht der Regen in Schneeregen und Schnee über. Im weiteren Tagesverlauf breitet sich der Schneefall auch nach Süden aus. Der DWD erwartet bis fünf Zentimeter Neuschnee mit Glätte, in Staulagen bis zu zehn Zentimeter.

Ab Donnerstagfrüh vom bis zur Tauber geht der Regen in Schneeregen und Schnee über. Im weiteren Tagesverlauf breitet sich der Schneefall auch nach Süden aus. Der DWD erwartet bis fünf Zentimeter Neuschnee mit Glätte, in Staulagen bis zu zehn Zentimeter. Regen: Dauerregen bis Donnerstagmittag im Südschwarzwald bringt 40 bis 60, in Staulagen sogar bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in 36 Stunden.

Dauerregen bis Donnerstagmittag im bringt 40 bis 60, in Staulagen sogar bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in 36 Stunden. Sturm: Bis Donnerstagmittag wehen im Bergland oberhalb von etwa 800 Höhenmetern stürmische Böen bis 70 Stundenkilometern, in den Gipfellagen kommt es sogar Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde.

Bis Donnerstagmittag wehen im oberhalb von etwa 800 Höhenmetern stürmische Böen bis 70 Stundenkilometern, in den Gipfellagen kommt es sogar Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde. Frost: Am Mittwoch herrscht noch gebietsweise leichter, lokal mäßiger Frost, tagsüber und in der Nacht zum Donnerstag Richtung Odenwald und Main-Tauber örtlich leichter Frost. Am Donnerstag kommt es je nach Temperaturentwicklung im Tagesverlauf zu leichtem Frost.

Unwetterwarnung für Baden-Württemberg: Hier kann es gefährlich werden

In ganz Baden-Württemberg warnt der DWD: "Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz." Besonders Autofahrer sollten vorsichtig sein. Denn selbst wenn die Temperaturanzeige im Auto möglicherweise Plusgrade anzeigt, kann der frostige Boden dazu führen, dass das Regenwasser friert. Dasselbe kann in manchen Gemeinden auch, etwa in Erlenbach, Blaustein, Bissingen an der Teck oder Adelberg, auch mit Schnee passieren, wie der DWD warnt: "Anfangs für kurze Zeit Schneefall, rasch in gefrierenden Regen mit Glatteisbildung übergehend."

Die Glatteisbildung in Baden-Württemberg sorgte bereits am Mittwochmorgen laut Polizei für einige Unfälle. Allein in den Kreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar erfasste die Polizei laut Tagesschau bislang zwölf Unfälle. Und auch im Raum Freiburg habe die Polizei bereits am frühen Morgen dutzende Unfälle wegen spiegelglatter Straßen registriert. Die Region Karlsruhe bleibt dagegen vor Glatteis bislang verschont - doch auch hier gibt es eine Blitzeis-Warnung!

Unwetterwarnung für Baden-Württemberg: Orkanartige Böen im Schwarzwald

Besonders in den höheren Lagen - etwa auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald - wird es zudem windig. Auf dem Feldberg im Schwarzwald warnt der DWD auch vor orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 Kilometer pro Stunde. Im Südschwarzwald kommt außerdem Dauerregen hinzu.

Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen amtlichen Unwetterwarnungen für alle Gemeinden bietet die Warntabelle des DWD für Baden-Württemberg.

Übrigens: Die bittere Kälte der vergangenen Tage in Teilen Baden-Württembergs sorgt für ein besonderes Phänomen: sogenannte Kältetage, wie ein Meteorologe gegenüber ka-News erklärt hat.