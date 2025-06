Viel Sonne in den kommenden Tagen in Hessen

Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen in Hessen. Im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft auf 27 bis 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Am wärmsten wird es im Rhein-Main-Gebiet, während in höheren Lagen um 24 Grad erreicht werden. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Sonnig und niederschlagsfrei zeigt sich das Wetter demnach auch an Fronleichnam - auch wenn es mit Höchstwerten zwischen 26 und 29 in der Südwesthälfte und bis 24 Grad im Nordosten nicht mehr ganz so warm wird. Der Freitag bringt laut DWD erneut viel Sonnenschein bei 24 bis 28 Grad sowie bis zu 20 Grad im höheren Bergland. Deutlich wärmer bis heiß geht es dann am Samstag ins Wochenende: Dann sollen die Temperaturen auf 28 bis 32 Grad steigen.