Viele Wolken über Hessen - Auflockerungen zum Wochenende hin

Viele Wolken und etwas Sprühregen bringt das Wetter in Hessen um die Wochenmitte. Meist sei es bedeckt bei höchstens zwei bis sechs Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während es vielerorts niederschlagsfrei bleibe, könne es örtlich leichten Sprühregen geben. Nachts wird es demnach örtlich glatt.

Zwar lassen die Wolken in den nächsten beiden Tagen nicht ganz locker, machen aber Platz für etwas mehr blauen Himmel. Am Mittwoch bleibt es laut DWD bei höchstens ein bis vier Grad überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, aber im Tagesverlauf sind örtlich Auflockerungen möglich. Der Donnerstag startet wechselnd bis stark bewölkt und zeigt sich später heiter bis wolkig bei maximal ein bis drei Grad, so die Vorhersage. Leichten Sprühregen gibt es an beiden Tagen nur vereinzelt, aber in der Nacht bleibt es örtlich glatt.

Freundliches Wetter bringt schließlich der Freitag: Es wird laut DWD heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei, sobald sich die örtlichen Nebelfelder aufgelöst haben. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen ein und drei Grad.