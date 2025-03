Viele Wolken und etwas Regen in Hessen

Grauer Himmel und ein paar Regentropfen begleiten die Menschen in Hessen mindestens bis zum Freitag. Im Tagesverlauf soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge meist bedeckt bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Von Süden her wird es demnach im Verlauf des Tages außerdem nass, während es oberhalb von 400 bis 600 Metern sogar schneien kann.

Für Freitag sind die Aussichten ähnlich trüb. Ein stark bewölkter Himmel begleitet die meist schwachen Schauer, die gelegentlich aufkommen können. Dazu gibt es maximal 4 bis 8 Grad.

Ein klein wenig freundlicher soll das Wochenende werden: An beiden Tagen blitzt auch blauer Himmel zwischen den Wolken durch, insbesondere am Sonntag. Auch der Regenschirm kann laut Vorhersage größtenteils zu Hause bleiben. Außerdem soll es ein klein wenig wärmer werden: Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad am Samstag sowie maximal 7 bis 11 Grad am Sonntag.