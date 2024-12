Von Schnee keine Spur – Weihnachten in Hessen trüb und mild

Meist trüb und recht mild werden die Weihnachtstage in Hessen. An Heiligabend sollte zum Abend hin leichter Regen aufkommen bei maximal fünf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch ist örtlich leichter Frost möglich, vor allem in der Rhön und im Vogelsberg kann es bei gefrierendem Regen glatt werden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag steigen die Temperaturen den Meteorologen zufolge dann auf höchstens sechs Grad, in höheren Lagen sind maximal zwei Grad drin - bei zeitweisem Sprühregen. Der zweite Weihnachtsfeiertag dürfte mit bis zu acht Grad etwas milder daherkommen, es wird zunehmend trockener.