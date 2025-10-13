Neue Woche beginnt mit trübem Herbstwetter

Mit vielen Wolken und Regen oder Sprühregen beginnt die neue Woche in Hessen. Auf den Straßen muss am Morgen mit Nebel gerechnet werden, teils beträgt die Sichtweite keine 150 Meter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Am Abend sind von Nordosten her teils größere Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, im höheren Bergland bleibt es bei 12 Grad.

Auch in der Nacht auf Dienstag müssen Verkehrsteilnehmer mit Nebel rechnen. Am Dienstag muss sich der Norden tagsüber auf dichte Wolken und vereinzelt Sprühregen einstellen. Richtung Süden ist es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Es wird maximal 13 bis 17 warm, im höheren Bergland bewegen sich die Temperaturen um 10 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag ändert sich nicht viel beim Wetter: Es gibt Wolken und Sprühregen, teilweise kommt die Sonne hervor.