Sonne und viele Wolken am Wochenende

Einen Mix aus Sonne und Wolken bringt das Wochenende den Hessen und Hessinnen. Bei Höchsttemperaturen von 10 bis 14 Grad bleibt es heute trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt. Im höheren Bergland werden es maximal 7 bis 10 Grad. Nachts kann es Frost in Bodennähe geben, am kältesten ist es in Nord- und Osthessen.

Am Sonntag ziehen von West nach Ost meist dichte Wolken durch, es bleibt aber weiter trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 bis 13 Grad, in Hochlagen auf 8 bis 10 Grad. Nachts zieht aus dem Westen Regen heran.

Neue Woche beginnt mit Regen

Die neue Woche stark bewölkt bis bedeckt, es regnet weiter. Am Nachmittag können die Wolken von Westen her gebietsweise auflockern, mit Schauern muss aber gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad.