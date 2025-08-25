Icon Menü
Wetter-Vorhersage: Sonniger Wochenbeginn im Süden - im Norden Wolken

Wetter-Vorhersage

Sonniger Wochenbeginn im Süden - im Norden Wolken

Zwei sommerliche Tage stehen beim Wetter in Hessen an, sogar die 30-Grad-Marke wird erreicht. Ab Mittwoch ziehen dann Schauer auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hessen erwartet ein sommerlicher Wochenbeginn. (Archivbild).
    Hessen erwartet ein sommerlicher Wochenbeginn. (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

    Mit viel Sonne und Temperaturen bis 26 Grad kann sich der Süden Hessens über einen sommerlichen Wochenstart freuen. Im Norden ist es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge heute teils wolkig, es wird maximal 22 Grad Celsius warm. Im ganzen Bundesland bleibt es niederschlagsfrei. Am Dienstag können es sogar bis 30 Grad werden, dazu ist es heiter bis wolkig und trocken.

    Ab Mittwoch ziehen dann Schauer über Hessen hinweg. Der Tag beginnt der Vorhersage zufolge zunächst wechselnd bewölkt, bevor immer mehr Wolken aufziehen, aus denen es dann regnet. Dazu wird es 25 bis 29 Grad warm.

    Wechselnd bis stark bewölkt wird laut DWD auch der Donnerstag. Immer wieder regnet es, auch Gewitter sind möglich. Mit 22 bis 25 Grad ist es etwas kühler.

