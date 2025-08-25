Sonniger Wochenbeginn im Süden - im Norden Wolken

Mit viel Sonne und Temperaturen bis 26 Grad kann sich der Süden Hessens über einen sommerlichen Wochenstart freuen. Im Norden ist es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge heute teils wolkig, es wird maximal 22 Grad Celsius warm. Im ganzen Bundesland bleibt es niederschlagsfrei. Am Dienstag können es sogar bis 30 Grad werden, dazu ist es heiter bis wolkig und trocken.

Ab Mittwoch ziehen dann Schauer über Hessen hinweg. Der Tag beginnt der Vorhersage zufolge zunächst wechselnd bewölkt, bevor immer mehr Wolken aufziehen, aus denen es dann regnet. Dazu wird es 25 bis 29 Grad warm.

Wechselnd bis stark bewölkt wird laut DWD auch der Donnerstag. Immer wieder regnet es, auch Gewitter sind möglich. Mit 22 bis 25 Grad ist es etwas kühler.