Sonntag bringt vor allem dem Norden Regenschauer

Auf Wolken, Schauer und Gewitter müssen sich an diesem Sonntag vor allem die Nordhessen einstellen. Neben Blitz und Donner sei örtlich auch Starkregen möglich, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Oft bleibe es aber auch trocken. In Südhessen gibt es heitere und wolkige Abschnitte. Die Temperaturen steigen im Norden bis auf 23 Grad und am Rhein bis auf 30 Grad. In Hochlagen bleibt es bei 20 Grad.

Die neue Woche beginnt der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt, weiterhin sind Schauer und örtlich auch Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Am Abend lockern sich die Wolken auf. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 24 und 28 Grad, in höheren Lagen um 22 Grad.

Wechselhaft geht es am Dienstag weiter, gegen Abend lockern die Wolken auf und es ist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, im höheren Bergland bei 19 Grad.