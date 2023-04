Warum macht das Wetter im April, was es will?

Von Sonnenschein zum Regenschauer innerhalb von Minuten – typisch April eben. Doch warum ist das eigentlich so? Und wie wird das Aprilwetter in der nächsten Woche in Augsburg?

Jeder kennt sie, diese alten Bauernweisheiten: "April, April, der macht, was er will!" oder "Gehst du im April bei Sonne raus, lass nie den Regenschirm zu Haus!". Im April folgt auf einen kurzen Regenschauer plötzlich Sonnenschein, dann wieder Hagel und Graupel. Doch warum ist das Wetter im April eigentlich so unbeständig?

So entsteht das abwechslungsreiche Aprilwetter

Die Ursache für das wechselhafte Wetter liegt laut dem Deutschen Wetterdienst am Zusammentreffen kalter und feuchter Polarluft aus dem Norden mit wärmerer Luft aus Mitteleuropa. Dort hat die Sonne mehr Kraft und erwärmt die bodennahe Luft. Dabei kommt es zu Auf- und Abwinden, bei denen die wärmere Luft nach oben drängt, Wolken bildet und Niederschlag verursacht. Durch Abwinde lockert sich die Wolkendecke wieder auf. So kommt es zum Hin und Her zwischen Sonne, Wolken, Regen und Hagel.

In den letzten Jahren wird typisches Aprilwetter aber immer seltener. 2019 kam es wegen Trockenheit sogar zu Waldbränden, 2020 war der April der dritttrockenste Monat im Jahr. Auch die Temperaturen erinnern mit Höchstwerten bis nahe 30 Grad oft schon eher an den Frühsommer als an den Frühling. Ob es sich bei diesen Veränderungen um Folgen des Klimawandels handelt, wird von Wissenschaftlern noch diskutiert.

Die nächste Woche in Augsburg verspricht typisches Aprilwetter

In Augsburg sieht es in diesem Jahr bisher so aus, als würde der April mal wieder machen, was er will. Die Wettervorhersage für die nächste Woche verspricht Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen meist zwischen 5 und 10 Grad, doch besonders nachts kann das Thermometer noch mal unter die null Grad fallen. So sind nächste Woche auch Regenschauer und kurze Schneeschauer möglich. Doch besonders gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen voraussichtlich leicht an und die Sonne könnte es öfter durch die Wolkendecke schaffen. So werden die Ostertage vielleicht doch noch frühlingshaft.

