Wetter: Wechselhaftes Wetter bringt Regen und Sturmböen nach Hessen

Wetter

Wechselhaftes Wetter bringt Regen und Sturmböen nach Hessen

Starker Wind und Regen bestimmen das Wetter in Hessen. Erst ab Donnerstag sind wieder freundlichere Abschnitte in Sicht.
Von dpa
    Wolken und Regen zeigen sich im Verlaufe der Woche immer wieder über Hessen. (Archivbild)
    Wolken und Regen zeigen sich im Verlaufe der Woche immer wieder über Hessen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die Menschen in Hessen müssen sich weiterhin auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit starker Bewölkung. Am Nachmittag könne es auch zu einigen Schauern kommen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad kann es gebietsweise zu starken bis stürmischen Böen kommen. Ganz vereinzelt seien auch Sturmböen möglich, die sich ab dem späten Nachmittag abschwächen.

    Auch am Mittwoch halten sich die Wolken zunächst hartnäckig. Immer wieder ist mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

    Am Donnerstag soll es mit 20 bis 24 Grad wieder etwas wärmer werden. Vormittags werde noch mit dichter Bewölkung gerechnet, vereinzelt könne es auch regnerisch werden. Im Tagesverlauf sei dann aber von Süden kommend mit Auflockerungen zu rechnen.

