Wechselhaftes Wetter bringt Regen und Sturmböen nach Hessen

Die Menschen in Hessen müssen sich weiterhin auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit starker Bewölkung. Am Nachmittag könne es auch zu einigen Schauern kommen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad kann es gebietsweise zu starken bis stürmischen Böen kommen. Ganz vereinzelt seien auch Sturmböen möglich, die sich ab dem späten Nachmittag abschwächen.

Auch am Mittwoch halten sich die Wolken zunächst hartnäckig. Immer wieder ist mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

Am Donnerstag soll es mit 20 bis 24 Grad wieder etwas wärmer werden. Vormittags werde noch mit dichter Bewölkung gerechnet, vereinzelt könne es auch regnerisch werden. Im Tagesverlauf sei dann aber von Süden kommend mit Auflockerungen zu rechnen.