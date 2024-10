Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet

Zum Wochenende erwartet die Menschen in Hessen abwechslungsreiches Herbstwetter. Am Samstag bleibe es bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad. Am Abend werden erste Regenfälle erwartet, die in der Nacht weiter zunehmen. In der Nacht wird es dann stürmisch. Für Nordhessen und die Mittelgebirge rechnet der DWD mit starken, in Hochlagen auch mit teils stürmischen Böen.

Am Sonntag verziehen sich die Wolken im Tagesverlauf und es wird trocken und heiter. Dazu werden Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad erreicht. In den Mittelgebirgen bleibt es stürmisch. Auch zum Wochenstart bleibt es weitestgehend trocken und heiter bei Temperaturen um die 15 Grad.