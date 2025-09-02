Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet

Sonne, Wolken, Nebel, Regen, Gewitter - das Septemberwetter hält für Menschen in Hessen in den nächsten Tagen all das bereit. Es bleibt vor allem wechselhaft, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Dienstagmorgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad sind Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Auch kleinkörniger Hagel ist nach Einschätzung der Meteorologen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Schauer erst abklingen, stellenweise soll es etwas neblig werden. Dann verdichten sich die Wolken wieder.

Am Mittwoch ist der Himmel laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Bei maximal 25 Grad kann es zeitweise regnen. Auch der Donnerstag startet demnach mit wechselnder und teils starker Bewölkung, gebietsweise soll es regnen, auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Etwas wärmer könnte es dabei werden: Der DWD hält Temperaturen bis zu 26 Grad für möglich. Am Freitag lockert die Bewölkung im Tagesverlauf zunehmend auf, es bleibt trocken.