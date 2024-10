Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Hessen

Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Ab dem Nachmittag seien gebietsweise Regenfälle zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Südhälfte sind demnach auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad, in Höhenlagen um 8 Grad. In der Nacht gebe es Nebel mit örtlichen Sichtweiten unter 150 Metern.

Am Dienstag wird das Wetter laut DWD bewölkt und etwas milder. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 17 Grad, im Bergland etwas weniger. Gebietsweise sei Regen zu erwarten.

Der Mittwoch wird der Vorhersage zufolge niederschlagsfrei und sehr mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.