Weiter Frostnächte, aber Frühblüher am Start

Noch hat der Winter die Natur im Griff, doch bald schlägt die Stunde der Frühblüher. Violette Krokusse und gelber Winterling starten als Frühlingsboten schon im Februar, wie der Naturschutzbund Nabu Baden-Württemberg mitteilte. «Erste Wildbienen stehen schon bald in den Startlöchern.»

Aktuell dominiert aber noch das graue Winterwetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können sich die Menschen in Baden-Württemberg zumindest zum Start in das Wochenende auf etwas Sonne freuen. Die Meteorologen erwarten für Samstag Höchstwerte von drei bis acht Grad. Am östlichen Bodensee seien starke bis stürmische Föhnböen aus Süden nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Sonntag müssen Autofahrer wieder besonders vorsichtig sein: Die Wetter-Experten rechnen mit Glätte und Nebel. Am Sonntag hält sich laut DWD längere Zeit Hochnebel. Bis zu sieben Grad sind demnach im Tagesverlauf möglich. Hummelköniginnen wagen laut Nabu ab etwa zwei bis sechs Grad den Ausflug aus dem Winterversteck.