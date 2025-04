Weiter frühlingshafte Temperaturen in Hessen erwartet

Milde Temperaturen, aber wieder mehr Wolken und Regen prägen das Wetter in Hessen in den kommenden Tagen. Heute lässt sich bei höchstens 20 bis 24 Grad aber noch einmal viel Sonne genießen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu bleibe es trocken.

Am Sonntag machen sich dann jedoch mehr Wolken breit und es gibt stellenweise Schauer, so die Vorhersage. Auch Gewitter, die von stürmischen Böen begleitet werden, schließen die Meteorologen nicht aus. Bei maximal 19 bis 21 Grad gebe es aber auch längere trockene Abschnitte.

Der Start in die neue Woche gestaltet sich ähnlich: Es soll wechselnd bis stark bewölkt werden bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad am Montag sowie milden 19 bis 22 Grad am Dienstag. Auch Regen, Schauer sowie möglicherweise Gewitter stellen die Meteorologen in Aussicht. Zumindest am Montag seien am Nachmittag aber auch Auflockerungen drin.