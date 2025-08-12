Weiter Sommerhitze in Hessen

In Hessen steigen die Temperaturen zur Wochenmitte auf bis zu 38 Grad. Im Bergland kommen dann Gewitter auf - so die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Am Dienstag wird es demnach schon verbreitet heiß. Die Temperaturen sollen bis zu 34 Grad erreichen, in Südhessen sogar vereinzelt bis zu 36 Grad. Auch die Nacht bringt laut der Wetterbehörde nur wenig Abkühlung, lediglich auf 20 bis 18 Grad sollen die Temperaturen sinken - eine sogenannte Tropennacht.

Bis zu 38 Grad in Südhessen

Heißer wird es dann am Mittwoch, die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad, in Südhessen sind auch 38 Grad möglich. Dabei rechnen die Meteorologen überwiegend mit Sonne und nur einem schwachen Wind. In größeren Städten sollen die Temperaturen in der Nacht die 20-Grad-Marke nicht unterschreiten.

Auch am Donnerstag wird es den Experten zufolge sehr heiß - noch einmal seien Höchsttemperaturen zwischen 34 und 38 Grad zu erwarten. Im Tagesverlauf kommen dann im Bergland sehr vereinzelt erste Gewitter auf. Dabei seien Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen, heißt es.

Gewitter in den Bergen

Vorwiegend über dem Bergland sei auch am Freitag mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Heiß bleibt es trotzdem: Bis zu 35 Grad sind vor dem Wochenende erneut möglich.