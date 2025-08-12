Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Weiter Sommerhitze in Hessen

Wetter

Weiter Sommerhitze in Hessen

Das heiße Sommerwetter hält in Hessen weiter an - trotz einzelner Gewitter. Besonders heiß wird es laut DWD in Südhessen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bis zu 38 Grad bringt die Wochenmitte nach Hessen. (Symbolbild)
    Bis zu 38 Grad bringt die Wochenmitte nach Hessen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    In Hessen steigen die Temperaturen zur Wochenmitte auf bis zu 38 Grad. Im Bergland kommen dann Gewitter auf - so die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

    Am Dienstag wird es demnach schon verbreitet heiß. Die Temperaturen sollen bis zu 34 Grad erreichen, in Südhessen sogar vereinzelt bis zu 36 Grad. Auch die Nacht bringt laut der Wetterbehörde nur wenig Abkühlung, lediglich auf 20 bis 18 Grad sollen die Temperaturen sinken - eine sogenannte Tropennacht.

    Bis zu 38 Grad in Südhessen

    Heißer wird es dann am Mittwoch, die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad, in Südhessen sind auch 38 Grad möglich. Dabei rechnen die Meteorologen überwiegend mit Sonne und nur einem schwachen Wind. In größeren Städten sollen die Temperaturen in der Nacht die 20-Grad-Marke nicht unterschreiten.

    Auch am Donnerstag wird es den Experten zufolge sehr heiß - noch einmal seien Höchsttemperaturen zwischen 34 und 38 Grad zu erwarten. Im Tagesverlauf kommen dann im Bergland sehr vereinzelt erste Gewitter auf. Dabei seien Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen, heißt es.

    Gewitter in den Bergen

    Vorwiegend über dem Bergland sei auch am Freitag mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Heiß bleibt es trotzdem: Bis zu 35 Grad sind vor dem Wochenende erneut möglich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden