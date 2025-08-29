Weiter wechselhaftes Wetter in Hessen

Den Regenschirm sollten die Menschen in Hessen auch in den nächsten Tagen vorsichtshalber immer mitnehmen. Es bleibt das ganze Wochenende über wechselhaft und daran ändert sich auch zum Start in die nächste Woche nichts, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Kleiner Trost: Zwischendurch lockert es immer mal wieder auf. Und der Natur und den Gartenbesitzern dürfte der Regen auch willkommen sein.

Heute bleibt es in großen Teilen Hessen zunächst einmal niederschlagsfrei. Gegen Abend kommen Schauer und Gewitter auf, örtlich mit Starkregen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Regen oder Schauer sind bei ähnlichen Temperaturen auch am Samstag zu erwarten, zwischendurch lockert es laut DWD aber immer wieder auf. An diesem wechselhaften Mix hält das Wetter mindestens bis Montag fest.