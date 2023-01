Wetter am (langen) Wochenende: Wo es regnet und wo die Sonne scheint

Das Wetter über das lange Wochenende in Deutschland zeigt sich zweigeteilt. Hier finden Sie die Wetter-Vorhersage für den 6. Januar, den 7. Januar und den 8. Januar 2023.

In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt steht vom 6. Januar bis 8. Januar 2023 ein langes Wochenende vor der Tür, denn am Freitag wird der Feiertag zu Heilige Drei Könige begangen. Hier finden Sie die Vorhersage für Freitag, Samstag und Sonntag.

Wetter am Freitag, 6. Januar 2023

Im Süden bleibt es am Freitag oft trocken, südlich der Donau zeigt sich sogar hin und wieder die Sonne. Im Norden hingegen bestehen anfangs weiterhin dichte Wolkenfelder und es kommt in manchen Regionen zu Regen oder Sprühregen. Im Laufe des Tages lockert sich die Wolkendecke aus Nordwesten her teilweise auf. Die Temperaturen erreichen am Freitag zwischen sechs und 14 Grad. Im Süden weht ein schwacher, ansonsten mäßiger bis frischer Wind. In Böen kommt es gebietsweise zu starkem Wind aus Süd bis West.

Die Nacht von Freitag auf Samstag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte Deutschlands und im Norden kann es örtlich regnen. Im Süden steigt in manchen Regionen Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf plus 9 bis 1, am Alpenrand örtlich bis minus 3 Grad.

Wetter am Samstag, 7. Januar 2023

Am Samstag löst sich der Nebel im Süden wieder auf und die Sonne zeigt sich dafür häufig. Es bleibt trocken. Ansonsten ist es im Rest Deutschlands wechselnd bis stark bewölkt. Die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Im Norden fällt vereinzelt Regen und am Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit im Westen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und 13 Grad. Der Wind weht teilweise schwach, teilweise mäßig und meistens aus südlicher Richtung. In den Bergen und an der Nordsee kommt es zu starken Böen.

Wetter am Sonntag, 8. Januar 2023

Am Sonntag dominieren die Wolken am Himmeln, nur örtlich zeigen sich größere Lücken. In manchen Regionen treten Regenschauer auf. Im Südosten bleibt es bis abends fast überall trocken. Die Temperaturen klettern auf fünf bis 13 Grad. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, an der Nord- und Ostsee allerdings frisch. Dort kommt es zu starken Böen aus Südwest bis Ost.