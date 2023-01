Wetter am Wochenende, 14. und 15. Januar 2023: Ein wilder Mix aus Wind, Regen, Schnee und Glatteis

Das Wochenende am 14. Januar und 15. Januar 2023 bringt einen wilden Mix aus Wind, Regen und sogar Schnee. Auch Glatteis ist möglich. Den genauen Wetterbericht haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das Wetter am Wochenende, 14. Januar 2023 und 15. Januar 2023, ist laut wetterkontor.de durch viel Regen und Wind bestimmt. Aber auch etwas Schnee soll wieder vom Himmel fallen. Wie das Wetter in den nächsten Tagen genau aussieht, erfahren Sie hier.

Wetter am Samstag, 14. Januar 2023: Viel Regen und eine stürmische Prise sind im Gepäck.

In der Osthälfte beginnt der Samstag mit größeren Auflockerungen. Sonne und Wolken wechseln sich ab und Regen bleibt die Ausnahme. Im Laufe des Tages ziehen von Westen aber graue Wolkenfelder herein und bringen Regen, der abends dann auch den Osten und Südosten erreicht.

In den Mittelgebirgen und in den Alpen liegt die Schneefallgrenze zwischen 900 und 1500 Metern Höhe. Die Temperaturen erreichen zwei bis zwölf Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste kommt starker Wind aus südlicher bis westlicher Richtung. Auch starke bis stürmische Böen sind dabei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass die Wahrscheinlichkeit für Dauerregen in den südlichen Mittelgebirgen gering ist. In den Bergen und an der See wird es stürmisch mit Böen acht bis neun auf der Beaufort-Skala. Die Skala zeigt an, wie stark der Wind weht und reicht von Stärke null (Windstille), zu Stärke zwölf (Orkan). An der Nordsee kann es vereinzelt zu Winden mit der Stärke zehn kommen und in bestimmten Kamm- und Gipfellagen sind Orkanböen möglich, die aus südlicher Richtung kommen. Stürmische Böen mit stärke acht treten aber auch in tieferen Lagen im Westen, Norden und der Mitte auf.

Wetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird windig und teilweise sehr regnerisch. Die Temperaturen fallen auf acht bis null Grad. Selbst im Flachland kommt es in einigen Gebieten zu Sturmböen. Auf den Höhen treten Orkanböen auf.

Wetter am Sonntag, 15. Januar 2023: Vorsicht vor Schnee und Glatteis

Am Sonntag wird es anfangs im Osten und Süden regnerisch, in den Bergen fällt Schnee und es wird glatt. Im Laufe des Tages bleibt der Himmel wechselnd bis stark bewölkt und es stellt sich überall Schauerwetter ein. In den Mittelgebirgen und den Alpen geht der Regen in den tieferen Lagen in Schnee über. Die Temperaturen erreichen zwischen drei und elf Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Wind. Im Norden Deutschlands und auf den Höhen der Mittelgebirge kommt es zu starken Winden aus Südwest bis Nordwest.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommen an der See und in den Bergen stürmische Böen mit einer Windstärke neun von zwölf auf der Beaufort-Skala vor. In bestimmten Kamm- und Gipfellagen sind aus Südwest bis West auch Orkanböen möglich. In tieferen Lagen treten steife bis stürmische Böen auf, die eine Windstärke von sieben bis acht aufweisen.

Wetter am Montag, 16. Januar 2023

Ab Montag kommt der Winter zurück. Die vielen Regenschauer, die über Deutschland hinwegziehen gehen in den tieferen Lagen teilweise in Graupel- oder Schneeschauer über. Autofahrer aufgepasst: Es kann streckenweise zu Behinderungen durch Schnee oder Eis kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet an der See und im Bergland mit Sturmböen bis Windstärke neun, ansonsten mit steifen Böen bis einer Stärke von sieben auf der Beaufort-Skala. In den zentralen und westlichen Mittelgebirgen kann es oberhalb von 600 Metern etwa 15 Zentimeter Neuschnee geben.

Bis Mitte der Woche lassen die Regenfälle im Nordosten nach. Es werden Temperaturen von minus zwei bis plus acht Grad erreicht, später allerdings nur noch minus drei bis plus fünf Grad. Die Gefahr von Sturm- oder Orkanböen lässt deutlich nach.