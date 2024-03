Wetter an Ostern 2024 in Baden-Württemberg: Gibt es Sonne oder Regen?

Warme Temperaturen, Kälte und Regen: Der Frühling verläuft in Baden-Württemberg bisher eher wechselhaft. Doch wie wird das Wetter zu Ostern 2024?

"Der April macht, was er will" lautet eine Bauernweisheit, die sich dieses Jahr sicherlich auch für den März anwenden lässt. Der meteorologische und kalendarische Frühling ist längst da, für richtige Frühlingsgefühle ist das Wetter aber gemeinhin noch zu wechselhaft. Sonne, Regen und Kälte geben sich im März in Baden-Württemberg bisher die Klinke in die Hand.

Kommt mit Ostern nun der endgültige Frühlingsdurchbruch? Wir sagen, wie das Wetter am Osterwochenende und an Ostersonntag 2024 in Baden-Württemberg wird.

Wetter an Ostern in Baden-Württemberg: Es wird warm an Karsamstag - Temperaturen bis zu 24 Grad

Der Karsamstag (30. März) beginnt laut DWD ähnlich wie Karfreitag, mit vielen Wolken und Schauerperioden im Westen Baden-Württembergs. Diesmal bleibt der Osten laut dem Wetterdienst trocken. Auch auf der Wetterkarte von Wetterkontor.de zeichnet sich für den Samstag am Osterwochenende ein ähnliches Bild ab. So ist außer bei Ulm im ganzen Ländle mit Niederschlägen zu rechnen.

Warm wird es voraussichtlich trotzdem, am wärmsten laut Wetterkontor mit 24 Grad in Heilbronn, ähnlich angenehm wird es an Neckar und Tauber, in Freiburg stattdessen "nur" 20 Grad, kälter wird es nicht an Karsamstag. Mit starken Böen ist noch auf den Höhenlagen zu rechnen, etwa auf den Schwarzwaldgipfeln. Die Nacht zum Ostersonntag ist den Angaben des DWD zufolge erneut bewölkt und teilweise regnerisch, erst zum Morgen Auflockerungen bei Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad.

Wetter an Ostern in Baden-Württemberg: Wolken und Regen verhageln das Osterfest

Wer gedacht hat, mit Karsamstag stellt sich ein Wärmetrend ein, der sich womöglich Ostersonntag (31. März) noch steigern wird, könnte bitter enttäuscht werden. Auch die Eiersuche wird wahrscheinlich beim Griff ins nasse Gras enden. Denn der DWD rechnet auch am Sonntag mit Regen, der zu Ostern in ganz Baden-Württemberg niedergeht. Im Osten gibt es aber wohl weniger Niederschläge. Passend dazu wird es auch deutlich frischer als am Samstag, bei Temperaturen von nur noch 15 bis maximal 19 Grad.

Zwar kann es vor allem um die Mittagszeit zu Auflockerungen und Sonne am Himmel kommen, doch es überwiegen Schauer und Regen am Ostersonntag. In der Nacht zum Montag (1. April) liegen die Temperaturen laut Wetterkontor zwischen 7 Grad in Ulm und maximal 10 Grad bei Heilbronn. Auch zum Aprilanfang setzt sich der Kältetrend fort.